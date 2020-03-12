Türkiye'deki koronavirüs doların ateşini çıkardı dövizde son durum

Türkiye'de ilk kez görülen koronavirüs (Covid-19) döviz piyasalarını etkiledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk vakayı açıklamasıyla 6.08'den 6.18'e çıkan dolar, güne 6.20 seviyesinde başladı şu anda 6.23 seviyesini geçmiş durumda...

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Koronavirüs küresel piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ederken, virüsün Türkiye'de de görülmesi Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını belirtmesiyle dolar önceki gün yükselişe geçerek 6.18'i görmüş, kur dün öğlen saatlerinde de 6.20'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar ve Euro yükselirken Borsa düşüyor

Bu sabah dolar en düşük 6.20'yi görmesinin ardından 6.23'e kadar yükseldi. Euro 7.03'ün üzerinde. BIRST 100 Endeksi ise güne % 3'e varan düşüşle başladı.

Saat 10.55 itibariyle döviz kurları ve Borsa'da son durum böyleydi.

6.25 direnci kırılırsa 6.30'lara doğru yönelir

Işık FX kurda 6.20'nin üzerinde kalıcılığın devamı halinde ilk hedefin 6.25 seviyesi olabileceğini, bu bölgenin de kırılması halinde 6.30'lara doğru bir hareket görülebileceğini kaydetti.

FED'den indirim beklentisi

Bunların yanında güçlü bir şekilde Fed'den gelecek hafta 75 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu beklentinin normalde doları zayıflatması gerekirdi ancak koronavirüs sebebiyle ABD varlıklarının 'güvenli liman' olarak görülmesini doların güçlenmesine yol açıyor.