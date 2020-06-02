Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (2 Haziran 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4585'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 165.555'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 130 bine yaklaştı

2 Haziran verilerine göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 974 kişi daha taburcu edildi. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 129 bin 921'e yükseldi. Entübe hasta sayısı 271'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur.'' ifadelerini kullandı.

Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/quXUvOxzvz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DÜNKÜ TABLO ŞÖYLEYDİ