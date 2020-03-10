Türkiye’de Yılın Otomobili Finalistleri Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmanın ilk etabında otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla 7 finalist otomobili belirledi. Aday olan 17 yeni model arasından BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.