Türkiye'de yer kabuğu parçalanıyor! Deprem gerçeğinde yeni dönem, sismik sırlar ortaya çıktı! Tuz Gölü meğer...
Hasandağı'ndan akan lavlar, binlerce yıllık araştırmaların ardından Türkiye'nin sismik sırrını gözler önüne serdi. Avustralyalı bilim insanları, Tuz Gölü Fayı üzerinde yaptıkları uzun araştırmalar sonucunda şaşırtıcı bir gerçeğe ulaştı: Yıllardır "yana kaydığı" sanılan fay hattı, aslında yer kabuğunu "parçalayarak" genişliyormuş!
Avustralyalı bilim insanları, uzun zamandır yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye'nin sismik yapısına yönelik kritik bir keşfe imza attı. merkur.de'de yer alan habere göre Curtin Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, İç Anadolu'da 200 kilometreden fazla uzanan Tuz Gölü Fayı'nın bu zamana kadar sanılanın aksine "yanal" hareket etmediğini, yer kabuğunu "parçalayarak genişlediğini" gözler önüne serdi.
Türkiye, 3 büyük tektonik plakanın kesişim noktasında yer almasıyla dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri. Ancak Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden gelen son araştırma sonuçları, sismoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak nitelikte.
Araştırmacılar, Tuz Gölü Fayı üzerinde yaptıkları incelemelerde, onlarca yıldır doğru kabul edilen bir hesaplamanın aslında hatalı olabileceğini belirledi.
"Yana kaymıyor, 2 yaka birbirinden uzaklaşıyor"
Bugüne kadar Tuz Gölü Fayı'nın, yer kabuğunun yanal olarak yer değiştirdiği "doğrultu atımlı" bir fay olduğu düşünülüyordu. Ancak Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışma, bu fayın aslında bir "genişleme fayı" olduğunu kanıtladı.
Curtin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Axel Schmitt, keşfi şu sözlerle açıkladı:
"Türkiye genellikle doğrultu atımlı (yanal hareket eden) faylarıyla bilinir. Ancak bulgularımız, Tuz Gölü Fayı'nın yanlara doğru kaymak yerine, her iki taraftaki karaların birbirinden uzaklaştığını, yani fayın genişlediğini ilk kez doğruluyor."
Araştırma ekibi bu sonuca ulaşmak için oldukça sıra dışı bir yöntem kullandı. Bölgedeki volkanik aktivitenin izini süren ekip, Hasandağı'ndan çıkan antik lav akıntılarını inceledi.