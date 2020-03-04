Türkiye'de yeni koronovirüs alarmı Umre'den gelmiş! İran liderinin şok itirafı
TÜRKİYE'de bugün korku yaratan koronavirüse ilişkin son dakika haberi Sakarya'dan geldi. Umre'den dönen bir kişi korona virüs şüphesi ile karantinaya alındı. İran ise yönetim kademesi dahil virüsten kırılıyor. Ruhani itirafıyla şoke etti.
Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'yi alarma geçiren haber Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden geldi. Umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.
Umreden yeni gelmiş: İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek şu bilgileri verdi:
-"Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.
Suudi Arabistan'dan yeni Umre kararı
Yurt dışından gelenler için umreyi iptal eden Suudi Arabistan yönetimi, bugün itibariyle kendi vatandaşlarına da yasak getirdi. Suudi vatandaşlar için de umre faaliyetleri durduruldu. Dün Suudi Arabistan'da ilk coronavirüs vakası ortaya çıkmıştı. Bu kişinin İran'dan geldiği belirlenmişti. Sağlık bakanlığı alınan numunenin pozitif çıktığını açıklamıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı 27 Şubat'ta Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurmuştu.
2 ülkede cuma namazı iptal edildi
Türkiye'nin iki sınır komşusu ülkede cuma namazı koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Bu ülkeler İran ve Irak oldu. Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi de koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi. İran'da virüs dolayısıyla cezaevlerindeki mahkumlar da serbest bırakıldı.