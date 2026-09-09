Türkiye’de yeni dönem OVP'ye girdi! Yaşlı nüfus için 'Bakım Sigortası' geliyor

Türkiye, son dönemde yaşlı nüfusta görülen hızlı artış oranlarını ve bu demografik gelişmelerin sosyal güvenlik dengesine etkilerini dikkate alarak tarihi bir reforma imza atmaya hazırlanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefleyen hükûmet, "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" başta olmak üzere yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Türkiye, yaşlı nüfus artışının sosyal güvenlik sistemine etkileri doğrultusunda, uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" gibi yeni uygulamalar içeren tarihi bir reforma hazırlanıyor.

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda %20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı ve toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile prim tabanının genişletilmesi, tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesi ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlanması hedefleniyor.

Yeni sigorta modeliyle yaşlı ve kronik hastaların bakım yükünü ailelerin üzerinden alarak devlete entegre etmek ve kişilerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik etmek amaçlanıyor. Evde bakım ve sağlık hizmetleri bütünleştirilecek; kesintisiz sağlık desteği artırılacak, evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri entegre hale getirilecek.

Program döneminde sağlık harcamalarında denetim ve "değer bazlı" ödeme dönemine geçilecek, Sağlık Market uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Erken emekliliği önlemek ve ortalama emeklilik yaşını yükseltmek amacıyla kişilerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik eden parametreler devreye alınacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile prim tabanının genişletilmesi, tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesi ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlanması hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 10 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, nüfustaki yaşlanma hızını gözler önüne seriyor. Ülkede 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 11,1'e yükseldi.

Verilere göre yaşlı nüfusun:

%62,9’u 65-74 yaş grubunda,

%27,9’u 75-84 yaş kategorisinde,

%7,8’i 85 ve üzeri yaş grubunda yer alıyor.

Ayrıca Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8 binden fazla vatandaş yaşıyor.

RAKAMLARLA TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK TABLOSU

9,5 Milyon: Türkiye’deki 65 yaş ve üzeri vatandaş sayısı (%11,1 pay).

%20,5: Yaşlı nüfusta son 5 yılda kaydedilen artış oranı.

8.000+: Ülkemizde yaşamını sürdüren 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı.

Sistemin Ana Amacı: Yaşlı ve kronik hastaların bakım yükünü ailelerin üzerinden alarak devlete entegre etmek ve kişilerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik ederek SGK'nın mali yapısını güçlendirmek.

EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TEK ÇATIDA BÜTÜNLEŞECEK

Doğurganlık oranlarındaki düşüş eğilimi ve artan yaşlı bağımlılık oranını dikkate alan hükûmet, bakım ekonomisini güçlendirecek altyapıyı oluşturuyor. İlgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla yürütülecek model kapsamında:

Kesintisiz Sağlık Desteği: Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere verilen evde bakım desteği artırılacak.

Bütünleşik Yapı: Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturularak birinci basamak, yataklı ve uzaktan sağlık hizmetleriyle entegre edilecek.

Ailelerin Yükü Hafifleyecek: Yeni sigorta modeliyle hem hastaların yaşam kalitesi artırılacak hem de aileler üzerindeki maddi ve manevi bakım yükü hafifletilecek.

SAĞLIK HARCAMALARINDA DENETİM VE "DEĞER BAZLI" ÖDEME DÖNEMİ

Program döneminde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlanmadan finansal sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda veri analizi yoluyla geri ödeme kriterleri detaylıca incelenecek. Sağlık Market uygulamasının kapsamı genişletilerek medikal malzeme ve ilaç tedarik zinciri güçlendirilecek. Üniversite hastanelerinin yönetim modelleri de eğitim, araştırma ve hizmet sunumu bakımından daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

İSTİHDAMDA DAHA UZUN SÜRE KALANA TEŞVİK

Yeni OVP kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise iş gücü piyasasındaki düzenlemeler oldu. Sistemde erken çıkışı önlemek ve ortalama emeklilik yaşını yükseltmek amacıyla; kişilerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen parametreler devreye alınacak. Esnek çalışma modellerine uyumlu mevzuat düzenlemeleriyle prim gelirlerinin artırılması hedefleniyor.