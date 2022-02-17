Türkiye'de ve dünyada bir ilki yaptı! Günde 2 TL'ye evi ısıtıyor: 1000 yıl dayanıyor

İnşaat sektöründe beton yerine ahşabın tercih edilmesi için uzun zamandır çalışmalar yapan ahşap ustası Fikret Pamuk, betonun sadece 60 yıl dayanabildiğini ancak ahşapta ise bu zamanın 1000 yıla kadar çıkabildiğini belirtti.

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Gelişen dünya ile birlikte yapıların beton yerine ahşap evlere yöneldiğini anlatan ahşap ustası Fikret Pamuk, 1990 yılında başladığı meslek hayatında 32 yıldır ahşapla uğraştığını söyledi. Türkiye'de ve dünya da bir ilk olduğunu belirten Pamuk, evde olması gereken kapı, pencere, taban ile tavanına kadar ahşaptan yaptıklarını anlattı. Fabrikada tamamen doğal malzemelerden ahşap evi yaklaşık 1 ay içerisinde kurabildiklerini, ana aksamda bulunan birleştirmelerde ise vida ve çivi malzemeleri kullandıklarını anlattı.



Denizli başta olmak üzere birçok şehirde ahşap evler inşa ettiğini ve projeye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan ahşap ev ustası Fikret Pamuk, “Bu mesleğe 1990 yılında başladım. 32 yıldır ahşap işiyle uğraşıyorum. 10 sene öncesinde yeni proje geliştirdik. Yaptığımız iş sadece Türkiye’de değil dünya bir ilk. 30 metrekareden 600 metrekareye kadar genişliği, 1 ile 7 kat arasında ahşap ev projemizin patenti ve tescili bize aittir. Ahşap, betondan 7 kat ve çelikten de 13 kat daha hafiftir. Duvarları da katacak olursak ahşap, betondan 10 kat daha hafif oluyor. Yetmediği gibi 100 metrekare evin içerisi dışarısı sıfır derece olmak kaydıyla ahşap evlerin içerisini günde 2 TL’ye ısıtabiliyoruz." diye konuştu.







"Betonun ömrü 60 yıla yakın iken, ahşap ise 750 ile 1000 yıl arasında değişir"

Pamuk "Betonun ömrü 60 yıldan kısadır ve 60 yıldan sonra betonu yıkmak zorundasınız. Yıktınız betonu tekrar kullanma şansınız yok. Ülkemizde kentsel dönüşümden dolayı yıkılan binaların molozları tekrar kullanılma imkanı olmadığı için her yere dökülmeye başlandı, bu büyük bir sıkıntı. Ama ahşap kullanılan yapılarda böyle bir sorun yok. Ahşapta tekrardan kullanım şansı var. Betonun ömrü 60 yıla yakın iken, ahşap ise 750 ile 1000 yıl arasında değişir. Bütün dünya ahşaba yöneliyor, her şey doğala yöneliyor. Biz dünya da birçok ülkeden projemiz konusunda öndeyiz. Çünkü temelde beton yok. Ahşap kazıkların üzerine bütün taşıyıcıları yerleştirecek, içeriden ve dışarıdan ahşap panelleri kaplıyoruz ve istediğiniz model ile tasarımları yapıyoruz. Bizim tek sıkıntımız projemize sahip çıkılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyoruz, lütfen bize sahip çıkın” diye konuştu.