Türkiye'de uçakta ikram edilen yemekten yılan ve salyangoz çıktı! Sunexpress Havayolları skandalı

Uçakta yolculara ikram edilen yemeğin içinden çıkanlar mide bulandırdı. Sunexpress Havayolları uçağında yolculara ikram edilen yemeklerden birinde yılan ve salyangoz çıktı. Yolcular duruma isyan etti.

Sunexpress Havayolları uçaklarına ikram hizmeti veren Sancak Catering'in yemeklerinden yılan ve salyazngoz çıktı. AirportHaber'in aktardığına göre; görenleri şaşkına çeviren o yemekler, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

Yolcular isyan etti

İkram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra diğer yemeklerin de küflü olduğu belirtildi. Yemekleri gören yolcular duruma isyan etti. İşte o görüntüler...