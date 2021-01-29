Türkiye'de toplanan bağışlar İdlib'de Suriyelilere 'dört duvar' oluyor

Yılbaşı itibarıyla yaklaşık 3 milyon 650 bin kayıtlı Suriyeliyi misafir eden Türkiye, gerek kendi ülke güvenliği açısından bu insanları bu bölgede tutmak gerekse zor şartlarda düzensiz çadır hayatı süren insanlara nispeten daha güzel yaşam alanları oluşturmak amacıyla briket ev kampanyası başlattı.