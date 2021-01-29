Türkiye'de toplanan bağışlar İdlib'de Suriyelilere 'dört duvar' oluyor
Esed rejiminin saldırılarından kaçarak çadır hayatına mahkum edilen Suriyelilere kayıtsız kalmayan Türkiye, İdlib'de inşa ettirdiği briket evlerle onların daha sıcak ortamda hayat sürmelerine imkan sağlıyor.
Esed rejimi unsurlarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1 Aralık 2019 itibarıyla düzenlediği saldırılar sonucu, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısından şehrin merkezine ve kuzeyine, Atme kamplar bölgesine, Türkiye sınırına yakın noktalara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının düzenlendiği bölgelere yoğun göç oldu.
Saldırılardan kaçan Suriyeliler, iç savaş öncesi 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'in merkezi ve kırsal bölgelerine gitti. İç savaş süresince yoğun göç alan bölgenin nüfusu 3 milyon 750 bine ulaştı.
Yanlarına ufak tefek eşyasını alarak evlerini terk eden Suriyelilere bugüne kadar olduğu gibi yardım elini uzatan ülke yine Türkiye oldu.
Yılbaşı itibarıyla yaklaşık 3 milyon 650 bin kayıtlı Suriyeliyi misafir eden Türkiye, gerek kendi ülke güvenliği açısından bu insanları bu bölgede tutmak gerekse zor şartlarda düzensiz çadır hayatı süren insanlara nispeten daha güzel yaşam alanları oluşturmak amacıyla briket ev kampanyası başlattı.