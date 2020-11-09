Türkiye'de tek! Isparta'daki bu ormana randevusuz girilmiyor

Kasnak meşesinin, Türkiye'de münferit olarak birçok ilde görüldüğünü, ancak bir orman olarak sadece Eğirdir'de bulunduğunu belirten DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, birincil önceliklerinin tabiatı koruma alanı statüsündeki bu ormanı korumak olduğunu söyledi. Temel, kasım ayı başından itibaren akağaçlarla başlayan ve ilerleyen günlerde de kasnak meşeleri ve alandaki diğer ağaç türleriyle devam eden sonbahar sürecinde muhteşem güzellikler oluştuğunu kaydetti.