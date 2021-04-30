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Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

KÜTAHYA'da, tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi.

Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

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Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

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Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

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Türkiye'de tam kapanmada bir ilk! Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

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