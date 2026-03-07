Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte güncel liste...
Otomobil markaları Mart fiyatlarını güncelledi. Türkiye’de 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun sıfır otomobiller belli oldu. İşte en ucuz 2026 model araçlar listesi...
Otomobil üreticileri Mart ayı fiyatlarını güncelledi ve bu sayede Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı araçlar ortaya çıktı. 2 milyon TL’nin altında alınabilecek modeller belli oldu. Markalar yeni fiyat listelerini paylaşırken, modellerin güncel fiyatları, indirimleri, zamlar ve kampanyalar da duyuruldu. Bu listeler doğrultusunda Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobillerin sıralaması belli oldu. Peki, Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Mart ayı itibarıyla 2 milyon TL altındaki sıfır otomobillerin fiyatları şöyle:
Toyota Yaris – 1.990.000 TL
Renault Megane Sedan – 1.770.000 TL
Renault Duster – 1.780.000 TL