Türkiye'de satılan en pahalı 10 akıllı telefon
Döviz kuru ve yüksek vergilerin etkisiyle Türkiye'deki amiral gemisi telefon fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Kasım 2025 listesinin zirvesinde yine Apple yer alıyor.
Artan döviz kurları ve teknoloji ürünlerine uygulanan yüksek oranlı vergiler, Türkiye'deki akıllı telefon pazarını derinden etkilemeye devam ediyor.
Özellikle amiral gemisi olarak adlandırılan üst segment akıllı telefonların fiyatları, artık karşılanamaz seviyelere ulaşmış durumda.
Mevcut ekonomik koşullar altında, Türkiye'de üst segment bir telefon satın almak isteyen bir tüketicinin, on binlerce TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Kasım 2025 itibarıyla güncellenen fiyat listesi de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.
ZİRVE APPLE'IN ELİNDE
Kasım 2025 verilerine göre Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefon ünvanı, teknoloji devi Apple'ın elinde bulunuyor.
Listenin ilk sırasında, 19 Eylül tarihinde satışa sunulan iPhone 17 Pro Max (2 TB) modeli yer alıyor.
Bu modelin Türkiye'deki satış fiyatı tam 168 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Apple, podyumun sadece zirvesini değil, ilk üç sırasını da domine ediyor.