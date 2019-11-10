Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde tüm yurtta anıldı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te çalan siren sesiyle beraber şehirde hayat durdu, herkes işini bırakarak saygı duruşunda bulundu.
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Saatlar 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat dururken bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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İşte tüm yurttan kareler...
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