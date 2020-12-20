Türkiye'de onu tanımayan yok! Kenan komutan Bursa'da içler acısı haliyle görüntülendi
Sosyal videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Kenan komutan' lakaplı fenomen yıllar sonra içler acısı haliyle görüntülendi.
Türkiye onu 11 yıl önce İstanbul’u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video ile tanıyıp sevdi. Ardından kendisinin başrol oynadığı binlerce video çekildi. Sosyal medyada birçok fotoğrafa montajı yapıldı.
Youtube’daki Kenan komutan serilerini milyonlarca hayranı izleyip güldü. Popülerliği ülke çapına ulaşan Kenan komutan duvarlara resimleri çizildi.
Sosyal medya fenomeni yıllar sonra 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda Bursa sokaklarında içler acısı haliyle görüntülendi.
Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi.