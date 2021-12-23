Türkiye'de Omicron yasakları geliyor! Ocak ayında vakalar patlayabilir alarm verildi
AVRUPA, koronavirüsün Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarıyla boğuşuyor. Omicron varyantının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklar başladı. Yeni yasaklar kapıda... İşte ilk etapta getirilecek yeni yasaklar...
Tüm dünyayı adeta esir alan koronavirüsünün en tehlikeli varyantı olarak gösterilen Omicron varyantı Türkiye'ye de giriş yaptı. Omikron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.
Çok daha hızlı buluşan Omicron varyantının Türkiye'deki olası artışının iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Ocak ayında yeni koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.
Eksik aşılar tamamlansın!
Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor.
Üçüncü doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor. Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.