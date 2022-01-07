Türkiye'de Omicron vakaları patladı! Yeni korona yasakları geliyor restoranlar kafeler, AVM'ler...
TÜRKİYE'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği oldu ve Omicron varyantının hızla yayılması sonrası günlük koronavirüs vakaları adeta patladı. Son 24 saatte 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısının kısa sürede 100 bine ulaşması beklenirken, korona yasakları geri dönüyor. İşte masadaki korona yasakları...
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İstanbul'da vakalar patladı. Belli ki, 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye." demişti. Bakan Koca'nın dediği çıktı. Türkiye'de vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Korona yasaklarının geri getirilmesi önerildi. İşte masadaki korona yasakları.
Vakalar arttı ölümler azaldı
Hürriyet'in haberine göre, ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Yoğun bakımların yüzde 90'ı aşısız
Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
Yeni tedbir önerileri
Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;