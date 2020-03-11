Türkiye'de okullar tatil mi? Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı

Koronovirüs vakası hangi ilde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğine' ilişkin açıklaması sonrası gündeme bu vakanın hangi ilde olduğu sorusu oturdu. Bakanı Koca, virüslü hastanın hangi ilde ve kim olduğuna dair bilgi vermedi. Sadece hastanın erkek olduğunu ve aile üyeleri ile birlikte karantinada tutulduğunu duyurdu. Açıklama sonrasında gündeme 3iddia düştü. İddiaya göre virüslü kişi Kayseri'deydi ve umreden gelmişti. Bu söylenti Kayseri Sağlık Müdürü tarafından yalanlandı. Bir diğer iddia ise Giresun'da covid vakası olduğuna yönelik oldu. Bu da yalanlandı. Diğer iddia ise virüs tespit edilen kişinin İstanbul'da olduğu ve Şişli Etfal hastanesinde bulunduğuna yönelikti. Resmi açıklama yapılana kadar bu tarz söylemlere itibar edilmemesi isteniyor.