Türkiye'de okullar tatil mi? Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı
TÜRKİYE'de ilk coronavirüs vakası sonrası okullar tatil mi sorusunun yanıtı saat 16.30'da son dakika açıklaması ile duyurulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantı yapıp alınan kararı açıklayacak. Gözler bilim kuruluna dönerken, virüs vakasının hangi kentte olduğu merak konusu oldu.
Dünya'da hızla yayılan Koronavirüs artık Türkiye'de... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklama sonrası bugün Bilim Kurulu Ankara'da kritik bir toplantı yapıyor. Saat 16.30'daki toplantıda okulların tatil edilmesi gündemin ilk maddelerinden biri. Bu sebeple toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da davet edildi. Koronavirüs salgınına karşı bilim kurulunun çok önemli kararlar açıklaması bekleniyor. Kamuoyunda ise koronavirüslü hastanın hangi kentte olduğu sorusu var. Bu konuda yeni iddialar ve yeni bilgiler geldi.
2 üniversite tatil kararı aldı! Ziya Selçuk bugün açıklayacak
Okulların koronavirüs salgını sebebiyle ara tatile erken girme ihtimali yüksek. Bilim Kurulu'na katılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantı sonrasında alınan kararı duyuracak. Üniversiteler ise resmi kararı beklemeden harekete geçti. Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verirken Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı. Kavram Eğitim Kurumları da yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüs nedeniyle online eğitime geçti.
Koronovirüs vakası hangi ilde?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğine' ilişkin açıklaması sonrası gündeme bu vakanın hangi ilde olduğu sorusu oturdu. Bakanı Koca, virüslü hastanın hangi ilde ve kim olduğuna dair bilgi vermedi. Sadece hastanın erkek olduğunu ve aile üyeleri ile birlikte karantinada tutulduğunu duyurdu. Açıklama sonrasında gündeme 3iddia düştü. İddiaya göre virüslü kişi Kayseri'deydi ve umreden gelmişti. Bu söylenti Kayseri Sağlık Müdürü tarafından yalanlandı. Bir diğer iddia ise Giresun'da covid vakası olduğuna yönelik oldu. Bu da yalanlandı. Diğer iddia ise virüs tespit edilen kişinin İstanbul'da olduğu ve Şişli Etfal hastanesinde bulunduğuna yönelikti. Resmi açıklama yapılana kadar bu tarz söylemlere itibar edilmemesi isteniyor.
Türkiye temizleniyor
Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından alarm durumuna geçildi. Büyük şehirlerde ulaşım araçlarının tamamı dezenfekte ediliyor. Düzce, Bolu, Bartın, Sivas, Gaziantep, Yozgat ve Kırşehir'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.