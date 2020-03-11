Türkiye'de okullar tatil mi? Koronavirüs kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
TÜRKİYE'de ilk coronavirüs vakası sonrası okullar tatil mi sorusunun yanıtı son dakika açıklamasıyla geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları şu anda açıklıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu toplantıya davet edilmişti.
Bilim Kurulu ilk coronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi sonrasında bugün Ankara'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da davet edildi. Okulların tatil edilmesi ilk gündem maddesiydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu anda alınan kararları açıklıyor. İşte Koronovirüs önlemleri ve okullarla ilgili kararlar:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulunda alınan kararlarla ilgili şu anda açıklama yapıyor:
-Sizlerle bu şekilde bu şekilde buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Yeni koronavirüs için antibiyotikler etkili değil.
-Bugün de bilim kurulu topantımızı yaptık. Risk ciddidir. Dünya ile ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. Turizim ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bilim kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydiler. Bakanlığımız bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartışıp karar aldılar. Ticaret bakanlığı maske ve tulum gibi ekipmanların vatandaşa yeterli üretim yapılmazsa ihracatına izin vermeyecek.
-Dün pozitif bir vakayla karşılaştık. Bu salgın değildir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Fahrettin Koca'nın açıklamasını canlı olarak buraya tıklayıp izleyebilirsiniz
Üniversitelerin tatil kararı : Bazı üniversiteler ise resmi kararı beklemeden harekete geçti. Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verirken Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı. Kavram Eğitim Kurumları da yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüs nedeniyle online eğitime geçti. YÖK Başkanlığı ise 207 üniversite rektörünü corana virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı. Tüm üniversitelerin tatil edilebileceği belirtiliyor.
Koronovirüs vakası hangi ilde?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğine' ilişkin açıklaması sonrası gündeme bu vakanın hangi ilde olduğu sorusu oturdu. Bakanı Koca, virüslü hastanın hangi ilde ve kim olduğuna dair bilgi vermedi. Sadece hastanın erkek olduğunu ve aile üyeleri ile birlikte karantinada tutulduğunu duyurdu. Açıklama sonrasında gündeme 3iddia düştü. İddiaya göre virüslü kişi Kayseri'deydi ve umreden gelmişti. Bu söylenti Kayseri Sağlık Müdürü tarafından yalanlandı. Bir diğer iddia ise Giresun'da covid vakası olduğuna yönelik oldu. Bu da yalanlandı. Diğer iddia ise virüs tespit edilen kişinin İstanbul'da olduğu ve Şişli Etfal hastanesinde bulunduğuna yönelikti. Resmi açıklama yapılana kadar bu tarz söylemlere itibar edilmemesi isteniyor.