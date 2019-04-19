Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler

Endeksa verilerine göre işte ilçe ilçe en çok prim yapan yazlık yerleri, satış fiyatları ve kira rakamları... Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. İşte Türkiye'de en çok prim yapan yerler listesi;

Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler - Sayfa 1

Çeşme

Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658

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Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler - Sayfa 2

Geri Dönüş Süresi(yıl): 39 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%

224
Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler - Sayfa 3

Kaş

Ortalama Fiyat: 838,531 Ortalama Kira: 990

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Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler - Sayfa 4

Geri Dönüş Süresi(yıl): 53 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%

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