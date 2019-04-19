Türkiye'de o bölgelerde yazlığı olanlar yaşadı! İşte en çok prim yapan yerler
Endeksa verilerine göre işte ilçe ilçe en çok prim yapan yazlık yerleri, satış fiyatları ve kira rakamları... Yazlık fiyatlarının büyükşehirlerdeki konut fiyatlarıyla yarıştığı görülüyor. İşte Türkiye'de en çok prim yapan yerler listesi;
Çeşme
Ortalama Fiyat: 1,061,280 Ortalama Kira: 1,658
124
Geri Dönüş Süresi(yıl): 39 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 89.93%
224
Kaş
Ortalama Fiyat: 838,531 Ortalama Kira: 990
324
Geri Dönüş Süresi(yıl): 53 Son 4 Yıllık Fiyat Artışı: 101.33%
424