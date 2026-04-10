Türkiye'de nesli tehlike altındaki şah kartal Çorum'da görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Şah Kartal Tür Eylem Planı" hazırlandığı belirtildi. Eylem planı kapsamında, türün yaşadığı belirlenen Çorum'da üreme ve yuva kurma dönemi izlemesinin, Bölge Müdürlüğü ile Çorum Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapıldığı bildirilen paylaşımda, izlemede, kentteki 2 yuvaya şah kartal geldiğinin, burada kur uçuşu ve yuva onarımı yaptıklarının görüldüğü kaydedildi.



