Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs görülen kişi sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128’e yükseldiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs mutasyonuna karşı dikkatli olunma çağrısında bulundu.

Avrupa'daki vaka artışının etmenlerinden birinin mutasyonlu Kovid-19 varyantı olduğuna dikkat çeken Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi, 17 şehirde İngiltere varyantı görüldü.

Koca, paylaşımının devamında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı.