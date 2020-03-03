Türkiye'de koronovirüs şüphesi karantina başladı! Komşuda vekillerde virüs çıktı

Türkiye'de bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanmamıştı. Muğla'dan gelen son dakika haber endişe yarattı. Milas- Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen İrfan D. isimli kişi 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Fransız vatandaşı olan İrfan D. corona şüphesi ile nakledildiği Milas 75.Yil Milas Devlet Hastanesinde karantinaya alındı. Hasta özel bir odada müşahade altında tutulurken, test sonuçları bekleniyor. Ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili öğleden sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "içimizde virüs taşıyanlar olabilir' demişti.