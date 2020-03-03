Türkiye'de koronovirüs şüphesi karantina başladı! Komşuda vekillerde virüs çıktı
TÜRKİYE'de corona virüs şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı. Son dakika haberi Muğla'dan geldi. İran'da ise koronavirüs covid 19 milletvekillerine sıçradı. Virüs yeni bir ülkeye daha geçiş yaptı. İşte korona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri.
Türkiye'de bugüne kadar korona virüs vakasına rastlanmamıştı. Muğla'dan gelen son dakika haber endişe yarattı. Milas- Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen İrfan D. isimli kişi 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Fransız vatandaşı olan İrfan D. corona şüphesi ile nakledildiği Milas 75.Yil Milas Devlet Hastanesinde karantinaya alındı. Hasta özel bir odada müşahade altında tutulurken, test sonuçları bekleniyor. Ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili öğleden sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "içimizde virüs taşıyanlar olabilir' demişti.
Virüs yeni bir ülkeye daha geçti
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Covid-19 bulunduğunu açıkladı. Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.
İran'da vekillere virüs bulaştı
İran dini liderinin danışmanının corona virüsünden ölmesinin ardından bugün de vekillere virüs bulaştığı haberi geldi. İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, devlet televizyonundan yaptığı son bilgilendirmede ülkede bugün itibarıyla 523 yeni vaka saptandığını ve 12 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece hastalananların toplam sayısının 1501'e ve ölenlerin sayısının 66'ya çıktığını söyledi. İran'da en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandı.
ABD'de sayı artıyor
ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip Corona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi. ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.