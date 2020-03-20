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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika corona virüsü açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, Türkiye'deki son durum hakkında bilgi verirken son vaka ve ölü sayısını da paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 85 yaşında bir kadın olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 359'a ulaştığını ifade etti.

"Vaka sayısı 359'a ulaştı"
Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ile ilgili Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

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