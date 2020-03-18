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Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk kişi Beyoğlu'nun ünlü eczacısı İhsan Giray mı?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk vatandaşının 89 yaşındaki bir kişi olduğunu açıkladı. O kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray olduğu iddia edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 89 yaşındaki bir kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden o ilk kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray (89) olduğu iddia edildi. 

CHP'nin son İstanbul kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Arkadaşlar.. Virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi Sahibi İhsan bey... Eşinde de pozitif çıktı. Çinli kalfası hastanede yatıyor." paylaşımı yaptı. 

İstanbul Eczacılar Odası da yayınladığı açıklamada, "Meslektaşımız Ecz. İhsan Giray (Melis Eczanesi / Beyoğlu) vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." bilgisi verdi. 

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