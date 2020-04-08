Türkiye'de koronavirüsle ilgili korkutan tablo durum çok ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili basın toplantısında il il vakaların dağılımını ve Covid-19'a yakalanan hastalarla ilgili çok çarpıcı istatistikleri paylaştı. Dün itibariyle ölenlerin sayısı 725'e, virüse yakalananların sayısı ise 20 bin 23'e yükseldi. Koronavirüse yakalananların çok büyük çoğunluğu 20-65 yaş aralığında... Bu da gençlerin "Nasıl olsa yaşlıları öldürüyor" rahatlığının boş olduğunu gözler önüne seriyor. Koronavirüsten ölen her 3 kişiden birisi 60 yaşın altında. Türkiye'de koronavirüsten ölen bebek de var 25 yaşından küçük kadın da... İŞte o tablo...