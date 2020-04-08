Türkiye'de koronavirüsle ilgili korkutan tablo durum çok ciddi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamları açıkladı. Ancak Koca'nın açıkladığı tabloda Türkiye için çok endişe verici veriler yer aldı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili basın toplantısında il il vakaların dağılımını ve Covid-19'a yakalanan hastalarla ilgili çok çarpıcı istatistikleri paylaştı. Dün itibariyle ölenlerin sayısı 725'e, virüse yakalananların sayısı ise 20 bin 23'e yükseldi. Koronavirüse yakalananların çok büyük çoğunluğu 20-65 yaş aralığında... Bu da gençlerin "Nasıl olsa yaşlıları öldürüyor" rahatlığının boş olduğunu gözler önüne seriyor. Koronavirüsten ölen her 3 kişiden birisi 60 yaşın altında. Türkiye'de koronavirüsten ölen bebek de var 25 yaşından küçük kadın da... İŞte o tablo...
Ölenlerin sayısı 725'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, “Bugünkü test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e çıktı. 256 vatandaşımız ise son 24 saatte şifa buldu” dedi.
Ölenler arasında bebek de var!
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaybedenler arasında, 5 yaşından küçük bir bebek ile 25 yaşından küçük bir kadın da var. 30-35 yaşaralığında 2 kadın ile 3 erkek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 35-40 yaş aralığında da 2 kadın ile 3 erkek vefat etti. Türkiye'de vefat edenlerin büyük çoğunluğunun 65-80 yaş aralığında olduğu görüldü. Hayatını kaybedenlerin çok büyük bir bölümünü de erkekler oluşturdu.
Vefat eden her 3 kişiden biri 65 yaş altı
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablodaki bir başka vahim gösterge ise 65 yaş altındaki ölümlerin (yaklaşık 250 kişi), tüm ölümlerin (yaklaşık 750) üçte birine yakın olması. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen her üç kişiden birisi 65 yaş altındaki kişiler...