Türkiye'de koronavirüs var mı? Singapur'dan korkutan haber geldi
İSTANBUL'dan THY uçağıyla Singapur'a giden bir yolcuya yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yolcu ve THY uçağı karantinaya alınırken, Türkiye'de virüs var mı sorusu daha ciddi tartışılmaya başlandı.
Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde koronavirüs pozitif çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Bugün ise planlanan dönüş seferi iptal olurken uçak da karantinaya alındı. Bu gelişme Türkiye'de koronavirüs var mı tartışmasını alevlendirdi.
Singapur medyasında yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 koronavirüs olduğu tespit edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Bugün ise planlanan dönüş seferi iptal olurken uçak da karantinaya alındı.
Sağlık Bakanı Koca: İçimizde bu virüsü taşıyanlar olabilir
Türkiye'de dün iki ilde umreden dönen iki kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Sağlık Bakanı Faruk Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ama bu aramızda koronavirüs taşıyan kimse olmadığı anlamına gelmez. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir" demişti.
Umreden dönen iki kişi karantinaya alındı
Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'yi alarma geçiren haber Sakarya ve Balıkesir'den geldi. Sakarya'da Suudi Arabistan'da umreden yeni dönen bir kişi, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina altına alındı. Benzer bir vaka da Balıkesir'de var. Umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hasta karantina altında.