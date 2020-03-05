Türkiye'de koronavirüs var mı? Singapur'dan korkutan haber geldi

Sağlık Bakanı Koca: İçimizde bu virüsü taşıyanlar olabilir

Türkiye'de dün iki ilde umreden dönen iki kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Sağlık Bakanı Faruk Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmedi. Ama bu aramızda koronavirüs taşıyan kimse olmadığı anlamına gelmez. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir" demişti.