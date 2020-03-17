Türkiye'de koronavirüs vakaları kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Türkiye'de koronavirüs vakaları 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların tamamının yurtdışı temaslı olduğunu ve bu konudaki tehlikenin sürdüğünü söyledi. İşte Türkiye'deki son koronavirüs vakaları;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koranavirüs vakasının 47'ye yükseldiğini söyledi. Gece yarısı twitter hesabından koronavirüs vakalarıyla ilgili paylaşım yapan Koca, tüm vakaların yurtdışı kaynaklı veya temaslı olduğunu söyledi.
Yapılan son tespitlerde 29 kişi de daha koronavirüse rastlanıldığını belirten Koca, yurtdışı kaynaklı tehdidin devam ettiğini söyleyerek bu konuda çok daha dikkatli olunması ve kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.
Dün bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Bakan Koca, sosyal medya ve whatsapp aracılığıyla dolaşıma sokulan "gizli" ibareli belgenin de gerçeği yansıtladığını söyleyerek mücadelenin zayıflatılmaya çalışıldığını belirtti.
Oluşan tablonun salgın tablosu olduğunu ve diğer ülkelerle özdeş olmadığını söyleyen Koca, pek çok ülkenin kontrolü kaybetmiş durumda olduğunu ve pozitif tanılar yerine hayatını kaybeden hastaların öne çıktığına dikkat çekti. Bakan Koca, belirtilen tedbirlere uyulması halinde hastalığın kontrol altına alınabileceğinin altını çizdi.