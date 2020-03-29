Türkiye'de koronavirüs vakaları kaç oldu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. Bakan Koca, bugün 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 9 bin 982 olduğunu duyururken ölenlerin sayısının ise 23 olduğunu açıkladı.

Son açıklanan rakamlarla birlikte yapılan test sayısı 65 bin 446'ya yükselirken toplam vaka sayısı ise 9 bin 217 oldu. Bugün yapılan testlerle vaka sayısı ise bir 815 olarak gerçekleşti.