HABER /  GÜNCEL
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Türkiye'de koronavirüs vakaları kaç oldu? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. Bakan Koca, bugün 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 9 bin 982 olduğunu duyururken ölenlerin sayısının ise 23 olduğunu açıkladı.

Son açıklanan rakamlarla birlikte yapılan test sayısı 65 bin 446'ya yükselirken toplam vaka sayısı ise 9 bin 217 oldu. Bugün yapılan testlerle vaka sayısı ise bir 815 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karantinadaki umrecilerde koronavirüs çıktı
TCMB: Türkiye salgını en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacak
Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası
Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
Türkiye'den koronaya karşı tedavi hamlesi! 28 Türk kahramanı laboratuvara girdi
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
ÖNCEKİ HABERLER
'Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltında
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
HDP'li Remziye Tosun'a soruşturma açıldı
Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu son bilgiler
Yorumlar