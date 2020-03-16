Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Ankara'da yurt dışından gelen hacı adaylarının 5'inde koronavirüs tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamı açıkladı. 12'si yeni olmak üzere Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı 18'e çıktı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre hastalardan 2'si ilk vakanın çevresinden. Koronovirüs tanısı konan yeni vakalardan 7'sinin Avrupa ülkelerinden, 3'ünün ise Amerika'dan geldiği açıklandı. Durumun üzücü olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.