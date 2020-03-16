Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı
TÜRKİYE'deki koronavirüs sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklama ile duyurdu. Geçen hafta ilk vakanın görülmesinin ardından yeni haftaya çift haneli bir sayıyla girdik. Koronovirüs için hamilelere de izin geldi. İşte Koronavirüsle ilgili son durum.
TÜRKİYE'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Ankara'da yurt dışından gelen hacı adaylarının 5'inde koronavirüs tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamı açıkladı. 12'si yeni olmak üzere Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı 18'e çıktı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre hastalardan 2'si ilk vakanın çevresinden. Koronovirüs tanısı konan yeni vakalardan 7'sinin Avrupa ülkelerinden, 3'ünün ise Amerika'dan geldiği açıklandı. Durumun üzücü olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.
Koronavirüs bilim kurulu kararları, hamilelere izin
Türkiye'de koronavirüs vakaları artarken Bilim Kurulu'ndan yeni kararlar geldi. Yeni kararlar şöyle:
-Hastanelerde artık mesai saatleri içinde de ziyaretçi kabul edilmeyecek.
-Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar izne ayrılacak
-Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş üstündekiler 16 mart itibariyle 12 gün idari izinli olacak.
-Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak.
-Cezaevlerindeki tüm görüşler 2 hafta süreyle ertelendi.
-Yeni hapis cezası alanlar hastalık belirtisi gösteriyorsa cezaevine alınmayacak, tedavisi yapıldıktan sonra cezası infaz edilecek
-Duruşmaların acil olmayanlarının ertelenmesi yargı mensupları takdirine bırakıldı.
Koronavirüs zirvesinde alınan yeni karar
Dün akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çankaya Köşkü'nde toplantı yapıldı. Koordinasyon toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hazır bulundu. Toplantıda alınan karar 9 Avrupa ülkesine yönelik oldu. Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar gece saat 00.00 itibarıyla 17 Nisan'a kadar durduruldu.
Uçuşların durdurulduğu 9 ülkede kalan Türk vatandaşlarına ilişkin de karar alındı. Açıklamada, şu bilgiler verildi:
-"Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı saat 00.00'a kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."