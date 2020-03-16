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Türkiye'de koronavirüs sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıklıyor

TÜRKİYE'deki koronavirüs vakası sayısına ilişkin son dakika bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca veriyor. Daha önce coronavirüs vaka sayısı 18 olarak açıklanmıştı.

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TÜRKİYE'de koronavirüs vakası ilk olarak geçen hafta ortaya çıkmıştı. Bu haftaya ise artan sayılarla girdik. Ankara'da yurt dışından gelen hacı adaylarının 5'inde koronavirüs tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazar günü son rakamın 18 olduğunu duyurdu. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre hastalardan 2'si ilk vakanın çevresinden, 12'si ise yeni vaka. Koronovirüs tanısı konan yeni vakalardan 7'si Avrupa ülkelerinden, 3'ü ise Amerika'dan geldi. 

Peki koronavirüslü hasta sayısında pazar gününden bu yana bir artış oldu mu? 

Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmelerini birazdan açıklayacak. Açıklamayı canlı yayından izleyebilirsiniz..

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