Türkiye'de koronavirüs karantinası genişliyor işte il il karantina bölgeleri
TÜRKİYE'de 13 ayrı şehirde köyler karantina altına alınmıştı. O illerde yeni karantinaya alınan köyler var. İşte koronavirüs karantinası uygulanan iller: Rize, Van, Yozgat, Malatya, Tunceli, Artvin, Gümüşhane, Kütahya, Çankırı, Sivas, Giresun ve Çanakkale ve Çorum...
Türkiye'de Koronavirüs vakalarının köylere de sıçramasının ardından 13 ilde köyler karantina altına alınmıştı. O illere bugün iki yeni köy daha eklendi. Öte yandan hastaneye kaldırılanlar ve vakanın temas ettiği belirlenmesi sonucu karantina altına alınan yeni kişiler oldu. İşte Koronavirüs karantinasının uygulandığı o iller ve detayları...
Türkiye'de karantina alınan iller arasına Van'da dahil olmuştu. Karantinadaki Van'ın Alacayer mahallesi ile ilgili bir ayrıntı daha var. Van- Bahçesaray karayolunda 5 Şubat’taki ikinci çığ faciasında şehit olan 37 kişiden 8’inin acısı, karantinaya alınan Çatak’ın Alacayer mahallesine düşmüştü. Karantinaya alınan Alacayer’e bağlı Çemik mezrasından da 5 şehit son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Van'da iki köy daha karantinada
Van'ın Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor. Öte Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.Van Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. Karantinadaki Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.
Karantinadaki Maltepe köyünde 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, bazı vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Maltepe köyünün giriş ve çıkışını tutan jandarma ekipleri, vatandaşların geçişlerine izin vermiyor. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.