Türkiye'de koronavirüs aşılaması başlıyor! Vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak
TÜRKİYE'de koronavirüs aşıları cuma gününden itibaren yapılmaya başlanacak. Aşı yapılacak vatandaşlardan, kendi rızasıyla aşı olduğuna dair "Rıza belgesi" alınacağı öğrenildi.
Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi. 10 gün içinde gelecek olan Alman BioNTech firması tarafından geliştirilen aşılar ise iki haftalık teste tabi tutulacak.
Aşı dağıtımına başlandı
Aşıların Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Sağlık Bakanlığı daha önce aşı olacak sağlık personelinin belirlenmesi için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Bu doğrultuda talep eden sağlık personeli ile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sırasıyla aşı yapılacak.
İkinci parti Ocak'ta
Çin aşısının ikinci partisi de bu ay içinde Türkiye'ye gelecek. Yine 14 günlük inceleme aşamasından sonra öncelikli gruplara uygulanmasına devam edilecek. Bu arada, Alman BioNTech firmasının geliştirdiği aşının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin de 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Alerjisi olanlar...
Bilim Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerde, Alman aşısının alerjisi olanlara uygulanmasının doğru bulunmadığı belirtildi.