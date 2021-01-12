Türkiye'de koronavirüs aşılaması başlıyor! Vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak

Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi. 10 gün içinde gelecek olan Alman BioNTech firması tarafından geliştirilen aşılar ise iki haftalık teste tabi tutulacak.