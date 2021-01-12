Türkiye'de koronavirüs aşılaması başlıyor! Aşısı olandan 'rıza' formu alınacak

Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. Perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi. 10 gün içinde gelecek olan Alman BioNTech firması tarafından geliştirilen aşılar ise iki haftalık teste tabi tutulacak. Korona aşısı olacaklara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda bu belge alınmıyordu.