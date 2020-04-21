Türkiye'de koronavirüs 3 Mayıs'ta zirve yapacak! TEPAV raporu işte normalleşme tarihi
TEPAV'ın hazırladığı rapora göre Türkiye koronavirüs salgınında zirve noktasını 3 Mayıs'ta 100 bin 900 vakayla görebilir. Bundan sonra da önlemler haziran başı kademeli olarak gevşetilir, haziran ortasında da normalleşmeye geçilir.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar "COVID-19 Salgınında Türkiye'de Zirve Noktası ve Normalleşme Dönemine Kademeli Geçiş Zamanı Tahminleri" raporu hazırladı.
Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre raporda özetle şu tespitler yer aldı: Koronavirüs salgınında zirve, günlük olarak tespit edilen hasta sayısı, günlük iyileşen ve ölen hasta sayısının toplamına eşit olduğu noktada gerçekleşecek.
Bu noktada, aktif vaka sayısını artıran günlük vaka sayısına karşılık, aktif vaka sayısını azaltan iyileşme ve vefat sayıları eşitlendiğinden, aktif hasta sayısının günlük artışı duracak.
Son günlerde Türkiye’de günlük vaka sayılarında azalma oluyor. Bu, aktif vaka sayısının zirve noktasına daha kısa sürede ulaşmasına ve sonra düşüşe geçmesine yardımcı oluyor.