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Türkiye'de KKKA vaka sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Demirören Haber Ajansı
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TÜRKİYE'de, 16 Haziran itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vaka sayısı 492'ye ulaşırken 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan vakaların görüldüğü Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken 83 kişi sağlığına kavuştu.

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Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini vurdu. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Toplam vaka sayısı 492 oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Sivas'ta 8 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

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