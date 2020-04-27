Türkiye'de karantinaya alınan yeni köyler mahalleler oldu huzurevi de var
TÜRKİYE'de koronavirüs (kovid-19) vakalarında azalma yaşanırken yeni karantina altına alınan mahalleler, köyler oldu. En çarpıcı haber ise Bayburt'tan geldi. Huzurevinde 35 kişide koronavirüs tespit edildi. Öte yandan karantina uygulamasının sona erdiği bölgeler de oldu. işte detaylar..
Türkiye 27.04.2020 sabahına koronavirüs (kovid-19) karantinalarıyla uyandı. Vaka sayılarında bir hayli azalma yaşanırken tedbirler elden bırakılmadı. Türkiye'nin bugünkü koronavirüs karantina tablosu şöyle:
Van'da çift koronavirüse yakalandı
İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.
76 ev karantinaya alındı
Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.
Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.