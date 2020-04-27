Türkiye'de karantinaya alınan yeni köyler mahalleler oldu huzurevi de var

Van'da çift koronavirüse yakalandı

İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.