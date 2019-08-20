Türkiye'de kaç Suriyeli var TC vatandaşlığı verilen toplam Suriyeli sayısı şaşırttı
İstanbul'da yaşayan ancak kaydı başka ilde olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmesi için son güne girilirken, Türkiye genelinde yaşayan Suriyeli sayısı yeniden merak konusu oldu.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla metropolde yaşayan Suriyeliler için son güne girildi. Bugün de kayıtlı oldukları yerleşim yerlerine dönmeyen Suriyeliler, İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda İstanbul'dan kayıtlı oldukları illere sevk edilecek. Suriyelilerle ilgili alınan bu en büyük karar, çeşitli soruları da beraberinde getirdi.
Resmi olarak açıklanan ülkemizdeki Suriyeli sayısı her geçen gün artarken, 2011 yılından bu yana kamuoyunda, özellikle de sosyal medyanın etkisiyle Suriyelilerle ilgili birçok bilgi dolaşıyor. BBC de bu konuya ilişkin Türkiye'de ne kadar Suriyeli'nin yaşadığını, hangi illerde yoğunluk ve azınlık gösterdiğini ve bazı önemli verileri güncel olarak derledi.
Türkiye'de ne kadar Suriyeli yaşıyor?: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ülkede bu statüyle yaşamlarını sürdüren Suriyelilerle ilgili en güncel verileri 25 Temmuz'da açıkladı. Buna göre, Türkiye'de kayıtlı olarak 3 milyon 649 bin 750 Suriyeli yaşıyor.
Kaç Suriyeli geçici koruma kapsamında?: Geçici koruma statüsüyle Türkiye'de bulunanlar dışında bir de oturma izni ile Türkiye'de bulunan Suriyeliler var. Bu kesim, ekonomik durumu nispeten daha iyi olan Suriyelilerden oluşuyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılındaki verilerine göre bu izinle Türkiye'de 99 bin 643 Suriyeli bulunuyor.