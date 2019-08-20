Türkiye'de kaç Suriyeli var TC vatandaşlığı verilen toplam Suriyeli sayısı şaşırttı

Resmi olarak açıklanan ülkemizdeki Suriyeli sayısı her geçen gün artarken, 2011 yılından bu yana kamuoyunda, özellikle de sosyal medyanın etkisiyle Suriyelilerle ilgili birçok bilgi dolaşıyor. BBC de bu konuya ilişkin Türkiye'de ne kadar Suriyeli'nin yaşadığını, hangi illerde yoğunluk ve azınlık gösterdiğini ve bazı önemli verileri güncel olarak derledi.