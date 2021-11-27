Türkiye'de kaç milyon 'gayrı milli' insan var?

Nasıl yakaladı Kemal Kılıçdaroğlu sizi... Kılıçdaroğlu "Erdoğan gayrı milli bir adam" dedi...

Yetmedi, "Tayyip Erdoğan'ı destekleyen kim varsa onlar da gayrı milli" dedi... Bir taraftan "gelin helalleşelim" diyen Kılıçdaroğlu bir yandan da böyle konuşuyor... Böyle helalleşme olur mu ya!.. Kemal Bey'e göre; 2002'de seçmenlerin yüzde 34'ü "gayrı milli"... 2007 seçimlerinde "gayri milliler"in oranı yüzde 46'ya çıkmış... 2007 referandumunda gayri milliler tamamen zıvadan çıkıyor ve yüzde 68.5'e yükselmişler...

2010 referandumunda yüzde 57 olmuş... 2011 seçimlerinde de gayrı millilerin oranı yüzde 49.8... 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tam 21 milyon 871 bin gayri millinin oyunu alıyor... 2015 7 Haziran seçimlerinde gayrı millilerin oranı yüzde 40... 2015 1 Kasım seçimlerinde ise gayrı millilerin oranı yüzde 49.5'e çıkmışlar... 2017 referandumunda yüzde 51 oluyor gayrı milliler... 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gayrı milliler 26 milyon 330 bin 823 seçmene çıkıyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gayri milli" suçlamasına sosyal medyadan cevap verildi... O cevaplar anlayana yeter de artar bile..