Türkiye'de ipin ucu kaçıyor mu? John Hopkins coronavirüs hız haritasına bakın

Türkiye'nin hız haritası

John Hopkins Üniversitesi dünya ülkelerindeki coronavirüs vakalarının hız haritasını oluşturdu. Analize bakılacak olursa Türkiye'de vaka sayısında sıradışı bir artış var. Ünlü profesör Mehmet Ceyhan da bu verilere dikkat çekip şunları söyledi:

-“Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD’den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz”