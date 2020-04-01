Türkiye'de ipin ucu kaçıyor mu? John Hopkins coronavirüs hız haritasına bakın
TÜRKİYE'de koronovirüs vakalarının artış hızı endişe veren bir tablo ortaya koyuyor. John Hopkins Üniversitesi'nin analiz ettiği dünya haritasında Türkiye ilk sıraya yerleşmiş bulunuyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da 'ipin ucu kaçıyor' uyarısında bulundu. İşte endişe yaratan Türkiye'nin coronovirüs hız haritası:
Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart tarihli yeni koronavirüs verilerine göre Türkiye'de yeni vaka sayısı 2 bin 704 olurken ölüm sayısı ise 46 olarak duyuruldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükselirken toplam vaka sayısı da 13 bin 531 oldu. Çeşitli hastanelerde tedavi gören ve yoğun bakımda olan hasta sayısı 847 olarak belirtilirken entübe hasta sayısı ise 622 olarak gerçekleşti. Bir önceki gün entübe olan hasta sayısı 523 olarak açıklanmıştı. Türkiye koronovirüs mücadelesinde erken önlem alsa da 'ipin ucunun' kaçabileceğine dair uyarılar yapılıyor. John Hopkins hastanesinin corona ülkeleri ile Türkiye'nin durumunu kıyasladığı harita da alarm veriyor. İşte Türkiye'nin hız haritası
Türkiye'nin hız haritası
John Hopkins Üniversitesi dünya ülkelerindeki coronavirüs vakalarının hız haritasını oluşturdu. Analize bakılacak olursa Türkiye'de vaka sayısında sıradışı bir artış var. Ünlü profesör Mehmet Ceyhan da bu verilere dikkat çekip şunları söyledi:
-“Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD’den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz”
İpin ucu kaçıyor mu?
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, açıklanan son veriler ışığında Türkiye'nin salgındaki durumunu yorumladı. 'Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil" diyen Profesör Ünal şunları söyledi:
"İpin ucunun kaçtığı yerler var. O illerde sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil" .
Avrupa'daki veriler
Corona salgını Avrupa ülkeleri içinde en çok İtalya ve İspanya'yı etkiledi. Corona vakaları Fransa, Hollanda ve Almanya'da da hızlı bir yayılma gösteriyor.