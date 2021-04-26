BIST 1.366
DOLAR 8,30
EURO 10,03
ALTIN 473,27

Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

Anadolu Ajansı
Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

KOCAELİ'de yaşayan Sinan Önal hobi olarak başladığı işte, şimdi yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor.

Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi.

116
Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

Ürettikleri ok gövdelerini Sivas'ta okçuluk kulübü yöneten bir yakınlarına göndererek test eden iki arkadaş, yaklaşık 6 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından gerekli standartlara sahip ok gövdesi üretmeye başladı.

216
Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

Önal ve Çulha'nın ürettiği ok gövdeleri fiyat ve kalite bakımından ithal ürünleri geride bıraktığı için talep arttı. Bunun üzerine ikili firma kurup üretime geçti.

316
Türkiye'de ilk onlar başladı! Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi

Yaklaşık 250 metrekarelik atölyede faaliyet gösteren firmanın ürettiği ok gövdeleri, yurt içi ve dışındaki profesyonel sporcular tarafından uluslararası müsabakalarda kullanılıyor.

416