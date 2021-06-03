BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,71

Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

Anadolu Ajansı
Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın oldu. Astsubay Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor.

Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

Türkiye'nin terörle mücadelesinde görev alan uzmanlaşmış askerlerin, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda eğitildiği "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu", zorlu etapları içeriyor.

121
Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.

221
Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.

321
Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

İlk 20'nin arasındaydı Türkiye'de tek oldu
Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.

421