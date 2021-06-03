Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır

İlk 20'nin arasındaydı Türkiye'de tek oldu

Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.