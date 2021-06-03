Türkiye'de ilk o oldu! Terör operasyonları için eğitim alan kadın astsubay göreve hazır
Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın oldu. Astsubay Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor.
Türkiye'nin terörle mücadelesinde görev alan uzmanlaşmış askerlerin, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda eğitildiği "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu", zorlu etapları içeriyor.
İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.
Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.
İlk 20'nin arasındaydı Türkiye'de tek oldu
Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.