Türkiye'de ilk coronavirüs çıktı okullar tatil mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
TÜRKİYE ilk koronavirüs vakasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamasıyla duydu. Corona virüsün hangi ilde görüldüğü açıklanmazken, okulların tatil edilme ihtimali var. Bu konuda açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte Türkiye'deki koronavirüsle (covid-19) ilgili yeni gelişmeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı son dakika açıklamasıyla Türkiye'de dün akşam saatlerinde Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Şüpheli vakanın hangi ilden olduğu açıklanmadı. Ancak sosyal medyada İstanbul olduğuna dair rivayetler dolaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haberi şöyle duyurdu:
-"Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur."
Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, şu bilgileri aktardı:
-"Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."
Okullar tatil edilecek mi?
Corona virüs salgını ihtimaline karşı okulların tatil edilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda temas halinde. Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.
Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı'yla toplanıyor, okullar tatil mi ediliyor?
Türkiye'de ilk vakanın görülmesi sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacaktı. Son dakika bilgisine göre, toplantıya sonradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dahil edildi. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor.