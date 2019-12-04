Türkiye'de il il kayıtlı üniversite öğrencisi sayısı! Ucuz ulaşım sayıyı artırdı

Uzaktan ve açıköğretim dahil

İstatistiklerdeki öğrenci sayıları; illerdeki üniversitelerde örgün öğretimde, ikinci öğretimde, uzaktan öğretimde ve açık öğretimde eğitim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının toplamını kapsıyor.