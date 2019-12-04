Türkiye'de il il kayıtlı üniversite öğrencisi sayısı! Ucuz ulaşım sayıyı artırdı
YÖK'ün açıkladığı istatistiklere göre 3 milyon 406 bin 57 öğrenci sayısıyla Eskişehir, açık ara farkla en çok öğrencinin kayıtlı olduğu il.
Türkiye'de 7 milyon 740 bin 502 üniversitelere kayıtlı öğrenci bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018-2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri'ni açıkladı.
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Uzaktan ve açıköğretim dahil
İstatistiklerdeki öğrenci sayıları; illerdeki üniversitelerde örgün öğretimde, ikinci öğretimde, uzaktan öğretimde ve açık öğretimde eğitim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının toplamını kapsıyor.
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İşte il il üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı...
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1-Eskişehir: 3.406.057 öğrenci
2-İstanbul: 1.021.323 öğrenci
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