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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

TÜRKİYE'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilen  bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

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Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi! İşte kız ve erkek bebeklere en çok verilen isimler

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

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