Türkiye'de erişkin alerji immünoloji hastalarının üçte birinin merkezde hizmet alıyor

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, her yıl alerji ve immünoloji sorunlarıyla mücadele eden 55 bin hastaya şifa kapısı oluyor. Klinik, İstanbul'un kamuda en büyük alerji-immünoloji merkezi olmasının yanında, Türkiye'nin bu alandaki yükünü de omuzlayan önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyor.