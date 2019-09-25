Türkiye'de erişkin alerji immünoloji hastalarının üçte birinin merkezde hizmet alıyor
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniğin Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmet Bulut, Türkiye'de bakılan erişkin alerji-immünoloji hastalarının üçte birinin, İstanbul'daki hastaların büyük çoğunluğunun da merkezlerinde tedavi edildiğini açıkladı.
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, her yıl alerji ve immünoloji sorunlarıyla mücadele eden 55 bin hastaya şifa kapısı oluyor. Klinik, İstanbul'un kamuda en büyük alerji-immünoloji merkezi olmasının yanında, Türkiye'nin bu alandaki yükünü de omuzlayan önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyor.
Gıda, ilaç alerjisi, solunum, cilt testi, ilaç yükleme-provokasyon, solunum fonksiyon ve bronş uyarı testleri gibi birçok tanı yönteminin gelişmiş cihaz ve en son yöntemlerle uygulandığı merkezde, neredeyse tüm alerji ve immünoloji hastalıklarının tedavisi de başarıyla gerçekleştirilebiliyor.
Kliniğin Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmet Bulut yaptığı açıklamada, Türkiye'de bakılan erişkin alerji-immünoloji hastalarının üçte birinin merkezlerinden hizmet aldığını belirterek, İstanbul'daki hastaların büyük çoğunluğunun da burada tedavi edildiğini aktardı.
"55 bin kadarına bir yılda sağlık hizmeti sunmaktayız"
Doç. Dr. Bulut, "Türkiye'de bakılan alerji hastalarını 180 bin gibi düşünürseniz, 55 bin kadarına bir yılda biz sağlık hizmeti sunmaktayız." dedi. Alerjik hastalıkların tedavisinde en önemli noktanın, duyarlı olunan alerjenin tespit edilerek, uzak durulması unsuru olduğuna işaret eden Bulut, bunun uygulanabilmesi halinde yakınmaların da azalacağını ve çoğunlukla ilaç tedavisine de gerek kalmayacağını söyledi.