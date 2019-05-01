Türkiye'de ender görülüyor koparmanın cezası 60 bin lira

Spil Dağı'nın Manisa'ya özgü endemik bir türün doğal yetişme alanı olduğunu vurgulayan Deniz, "Manisa Lalesi, Türkiye'nin önemli bir güzelliği. Önemli olan bu güzelliğe sahip çıkmak, korumak, kollamak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu da bizlerin görevi. Doğamıza, tabiatımıza ve ülkemizin değerlerine sahip çıkacağız. Manisa Lalesi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile koruma altında. Bu laleye zarar verenler tespit edildiğinde 60 bin 163 lira ceza uygulanacak." diye konuştu.