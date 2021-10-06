Türkiye'de en çok satılan sıfır araç marka ve modelleri belli oldu!

2021 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43.408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13.733 adet oldu. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor.