Türkiye'de en çok manda İstanbul'da bulunuyor
Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine Düzce'de rağbet arttı. Daha önce neredeyse hiç yetiştirilmeyen mandalar, Düzceli çiftçilerin ekonomisine destek olunca en çok üretim yapılan 4. şehir Düzce oldu. Manda üretiminin en çok olduğu şehir ise duyanları şaşırttı.
Manda yetiştiriciliği son yıllarda Düzce’de artmaya devam ediyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte manda yetiştiriciliğinin artması için başlatılan proje kapsamında çiftçilerin üretimini yaptığı mandaların yüzde 98’ini hibe olarak verdi.
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Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetiştirilen fakat sayıları son zamanlarda giderek azalan manda yetiştiriciliğine devletin verdiği destek sonrasında Düzce’de rağbet arttı.
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Düzce’de manda üretimi ve yetiştiriciliği yapan Murat Yılmaz, manda sayının kentte yükselmeye devam ettiğini vurguladı.
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