Türkiye'de ekonomik kriz aileyi vurdu! İkinci çocuk hayal oldu...
Türkiye’de doğurganlık alarm veriyor. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün araştırması, son 11 yılda doğurganlık hızının 2,11’den 1,48’e gerilediğini ortaya koyarken, düşüşün merkezinde ikinci çocuk kararından vazgeçilmesi yer alıyor.
Ekonomik baskıların derinleştiği tabloda, mevcut eğilim sürerse Türkiye 2027’de kritik eşik olan 1,30’un altına inebilir.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan “Türkiye’de Toplam Doğurganlık Düşüşünün Anatomisi: 2013–2024 Dönemi Üzerine Bir Ayrıştırma Analizi” başlıklı araştırmaya göre, Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 2013’te 2,11 seviyesindeyken 2024 itibarıyla 1,48’e geriledi.
Araştırmaya göre doğurganlıktaki düşüşün büyük bölümü evlilik oranlarındaki gerilemeden değil, ailelerin çocuk sayısına ilişkin kararlarının değişmesinden kaynaklandı. Veriler, özellikle ikinci çocuk konusunda daha temkinli davranıldığını ortaya koyuyor. Evliliklerdeki azalma etkili olsa da, asıl belirleyici unsurun çocuk sahibi olma tercihindeki değişim olduğu vurgulandı.
İKİNCİ ÇOCUK KARARI BELİRLEYİCİ HALE GELDİ
Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, doğurganlık düşüşünde ikinci çocuk kararının merkezi rol oynaması oldu. Araştırmada bu durum şu ifadeyle açıklandı:
“Doğru okuma: birinci çocuğu olan ailelerin ikincisinden vazgeçme eğilimi 2013–2024 döneminin baskın demografik dinamiğidir.”